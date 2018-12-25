İstanbul Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı (1)
27 dakika önce
Özden ATİK - İSTANBUL DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Özden ATİK - İSTANBUL DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:33 Kaynak: DHA
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