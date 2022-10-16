Son Dakika | İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı

16.10.2022 11:38

Son dakika gündem haberine göre İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 39 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 39 şüpheli yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'in Balat Mahallesi'nde birçoğu gayrimüslim vatandaşlara ait bazıları tarihi eser statüsündeki gayrimenkul ve arsaları, yasa dışı biçimde ele geçirmeye ve bu yolla haksız kazanç elde etmeye çalışan çeteye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Mesut B. elebaşılığında hareket eden suç örgütünün, başta "kasten yaralama" olmak üzere "kasten öldürme, konut dokunulmazlığının ihlali, hakkı olmayan yere tecavüz ve tehdit" gibi çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.

Yurt dışında yaşayan mülk sahipleri ile yaşlı ve sahipsiz gördükleri vatandaşları hedef alan suç örgütünün, bu vatandaşlara ait gayrimenkulleri zorla ele geçirerek internet siteleri üzerinden kiraya verdikleri, ayrıca gasbettikleri boş arsaları da ruhsatsız otopark olarak işletip haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Çalışmaların devamında, Beşiktaş'ta etkin olmaya çalışan ve Mesut B. elebaşılığındaki grupla karşılıklı darp ve silahlı çatışma konularına dahil olan bir suç örgütünü daha belirleyen polis, her iki gruptan toplam 48 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

İstanbul merkez olmak üzere Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ile bin 21 fişek, bir adreste sera olarak tabir edilen uyuşturucu madde imalathanesi, bir miktar uyuşturucu ve bir kısmı sahte olduğu değerlendirilen 9 bin 580 avro ile 551 dolar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 39 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, konuya ilişkin detaylı çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı - Son Dakika

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