İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu - Son Dakika
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İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu

17.05.2022 17:23
İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliden 194'ü yakalandı.

İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliden 194'ü yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194'ünü yakaladı.

Adreslerde bulunan çok sayıda dijital malzeme ve evraka da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 30 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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