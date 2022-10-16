Fatih'te suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı - Son Dakika
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Fatih'te suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı

16.10.2022 12:18

Fatih'te suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı İstanbul'da cinayet, silahla yaralama, gasp ve birçok suça karışan suç çetesi üyelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleşen operasyonda gerçekleşti.

Fatih'te suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da cinayet, silahla yaralama, gasp ve birçok suça karışan suç çetesi üyelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleşen operasyonda gerçekleşti. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri ile birlikte 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ekipleri, Fatih'te birçoğu yabancı vatandaşlara ait ve bazıları tarihi olan taşınmaz ve arsaları gayri resmi şekilde ele geçiren, bölgede hakimiyet kurmak için 'Kasten Yaralama' başta olmak üzere birçok suça karışan, çok sayıda cinayet ve silahla yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerini takibe aldı. Bu eylemlerin azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu iddia edilen Mesut B.' nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik ekipler çalışma başlattı.

Çete lideri Mesut B., ve yanındaki 30 üyesi ile birlikte Beşiktaş'ta gerçekleşen silahlı çatışma olayını gerçekleştiren 18 şüpheli olmak üzere toplam 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul başta olmak üzere Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda 39 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinden yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet ruhsatsız antika av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve bin 21 adet fişek, 1 adreste sera olarak tabir edilen uyuşturucu madde imalathanesi, 2,10 gram kokain ve yaklaşık bin 730 gram esrar, çeşitli banknotlardan oluşan sahte olduğu değerlendirilen 9 bin 580 Euro ve 551 dolar para ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından sağlık kontrolleri gerçekleştirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika | İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı Son Dakika | İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı Son dakika haberi... Fatih'te kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü Son dakika haberi... Fatih'te kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı - Son Dakika

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