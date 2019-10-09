Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu

8 dakika önce

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve eylem hazırlığı içinde bulundukları tespit edilen 22 kişiden 10'u tutuklandı.

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve eylem hazırlığı içinde bulundukları tespit edilen 22 kişiden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 26 Eylül'de İstanbul, Kayseri, İzmir, Antalya ve Diyarbakır'da 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu

İstanbul, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gomis'ten Türkiye açıklaması: Hayatımın bir döneminde İstanbul'da yaşamak istiyorum
Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı Amerika bölgeyi terk etti, YPG mevzileri boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 09:45:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]