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İstanbul merkezli 5 ilde yapılan kaçakçılık operasyonu kamerada

51 dakika önce

İSTANBUL merkezli 5 ilde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 10'u tutuklandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt...

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan kaçakçılık operasyonu kamerada, System.String[]
İSTANBUL merkezli 5 ilde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 10'u tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile kara hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık beş ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2'si gümrük memuru 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 108 bin 900 sigara kağıdı, 88 bin 900 filtre, 13 bin 31 pipo tütünü, 10 bin 987 paket sigara tütünü, 6 bin 800 makaron, 4 bin 697 sigara paketi, 4 bin 264 puro, 81 bin 46 sigara, 171 paket tütün, 134 elektronik sigara, 36 şişe rakı, 11 şişe viski, 4 şişe votka, 11 hard disk, 356 gram altın zincir, 13 gram altın yüzük, 110 gram altın, 58 gram altın kolye, 50 çeyrek altın, 30 yarım altın, 20 tam altın, 14 yüzük, kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:53 Kaynak: DHA
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