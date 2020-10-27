İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis operasyonu

27.10.2020 07:26
İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis operasyonu, System.String[]

Cemal YURTTAŞ/ İstanbul merkezli 5 il ve 17 ilçede 69 şüphelinin yakalanması için 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Cemal YURTTAŞ/ İstanbul merkezli 5 il ve 17 ilçede 69 şüphelinin yakalanması için 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda  çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şişli'deki baskında yasa dışı bahis oynatan baba ve oğlu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Istanbul'da Gaziosmanpasa, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Eyüpsultan başta olmak üzere 17 ilce ile Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon'da 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı  operasyon yaptı.  Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan grubun  liderliğini U.K.'nın yaptığı öğrenildi.  Çete üyelerinin bahis oynamak için yatırılan paraların çekilmesi ve bahis oynadıktan sonra kazanılan paraların kazananlara bankamatiklerden QR Kod ile yatırılması işlemlerini yaptıkları  belirlendi.

BABA OĞUL GÖZALTINA ALINDIOperasyon kapsamında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Baskında yasa dışı bahis oynatan baba ve oğlu gözaltına alındı. Baba bankada işlem yaparken suçüstü yapılırken, çocuk evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada para sayma makinası, 3 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, çok sayıda sim kart ve banka kartları ile 10 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan baba oğul işlemler için siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis operasyonu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli beş ilde yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika

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