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İstanbul merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı

22.02.2022 08:55
İstanbul merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 zanlıdan birinin farklı soruşturmadan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Firari 1 kişinin ise yakalanmasına çalışıyor.

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Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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