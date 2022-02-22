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Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI (2)

22.02.2022 09:29
Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI (2)

Son dakika haber: İSTANBUL merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cepbank ve QR kod yöntemleri ile yasadışı bahis siteleri üzerinden, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütünü tespit etti. Örgüte yönelik yapılan çalışmalarda, şüphelilerin banka hesap hareketleri, dijital kripto hesabı gibi verilere yönelik, ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışma sonucunda, 3 şüpheliye ait GSM numaraları hakkında tedbir kararı alındı. Ekipleri, belirlenen adreslere yönelik İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.


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Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI (2) Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI (2) Son dakika haberleri: Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu Son dakika haberleri: Siber polisinden İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı sanal bahis operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 12 GÖZALTI (2) - Son Dakika
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