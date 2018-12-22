Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 5 İldeki "Usulsüz Sağlık Raporu" Operasyonu

İstanbul Merkezli 5 İldeki "Usulsüz Sağlık Raporu" Operasyonu

4 saat önce

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 16 şüpheli ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest kaldı.

İstanbul Merkezli 5 İldeki
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 16 şüpheli ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest kaldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına gönderildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 41 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerinden 25'i tutuklanırken 16 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Üsküdar Devlet Hastanesi bünyesinde "sahte engelli raporları vasıtasıyla emeklilik", "ilaç yardımı", "bedelsiz ulaşım" ve "vergi indirimi" gibi imkanlardan faydalanıldığı yönünde alınan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplanan delillere göre 46 kişinin sahte rapor tanzim ettirip muhtelif kamu kurumlarını zarara uğratmak suretiyle atılı suçları işledikleri yönünde yeterli şüphe oluşması üzerine alınan hakim kararlarına istinaden 19 Aralık 2018 tarihinde İstanbul, Malatya, Çanakkale, Kocaeli ve Trabzon illerinde şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yapılan eş zamanlı arama kapsamında toplam 41 şüpheli gözaltına alınmıştır. Emniyetteki işlemlerin ardından 21 Aralık 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilip tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 41 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 16 şüpheli hakkında ise 'yurt dışına çıkmamak' ve 'haftada iki gün karakola imza vermek' suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:52 Kaynak: AA

Başsavcı, İstanbul, Güncel
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