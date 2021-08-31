İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı - Son Dakika

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde 'altın' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda piyasa değeri 50 Milyon TL 10 bin adet altın ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliden 24'ü yakalanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğünde bulunan ve Cumhuriyet döneminden bu yana resmi olarak basımı durdurulan "reşat altın", "hamit altın" ve "ata lirası" üreten şebeke ile ilgili çalışma başlattı. Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yasa dışı üretilen altının kuyumcular vasıtasıyla piyasaya sürüldüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, ve Kayseri'de belirlenen adreslere baskın yaptı. 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 29 şebeke üyesinden 24'ünü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan 10 bin adet 'ata lira', 'reşat altın' ve 'hamit altının' ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

(Selim Bayraktar/İHA)