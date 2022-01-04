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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı

04.01.2022 09:06
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün "Adliye Yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, aralarında zabıt katibi, gardiyan ve icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün "Adliye Yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, aralarında zabıt katibi, gardiyan ve icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin "Adliye Yapılanmasına" yönelik ikinci dalga operasyon için yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Birinci dalgası 28 Eylül 2021 tarihinde adliye ve cezaevi çalışanlarına yönelik gerçekleşen operasyonda 17'si adliye çalışanı 21 şüpheli yakalanmış, 13 örgüt üyesi 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak itirafçı olmuştu.

Operasyonun ikinci dalgası için MİT ve emniyet ekiplerince düğmeye basıldı. FETÖ/PDY içinde "Mahrem sorumlular" diye adlandırılan hücre sorumlularınca 'ankesör kartları' ve 'büfe sabit' hatlar üzerinden örgütsel iletişim modeline uygun şekilde periyodik ve ardışık arama kaydı olduğu tespit edilen 2'si aktif zabıt katibi, 8'i aktif gardiyan, 1'i aktif icra müdür yardımcısı 1'i aktif bilgisayar işletmeni olan toplam 12 aktif adliye ve cezaevi çalışanı ile 4'ü daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş toplam 16 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul, Tokat, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Altı ilde yapılan ikinci dalga operasyonda 16 şüphelinin 13'ünün yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun ilk dalgası 28 Eylül'de yapıldı

Yakalanan FETÖ/PDY üyesi 13 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari 3 zanlının yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Adliye ve cezaevi çalışanlarına yönelik gerçekleşen soruşturmamın ilk dalga operasyonu 28 Eylül 2021 tarihinde düzenlenmişti. O tarihlerde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 'Adliye Mahrem Yapılanması'na yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 17'si aktif adliye çalışanı olan 21 şüpheli gözaltına alınmış, 13 şüpheli "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamına dahil edilmişti. - İSTANBUL

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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Eylül, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika
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