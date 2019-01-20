Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu

İstanbul Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu

4 dakika önce

İstanbul merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 11'i yakalandı.

İstanbul Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 11'i yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen örgütün devlet memuru yetiştirmek için kurduğu KPSS çalışma evlerinde kalan, kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanan ve mesajlaşma içerikleri çözümlenen aralarında meslekten ihraç edilen polis memurlarının da bulunduğu 16 şüphelinin yakalanması için dün 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polisin 5 şüpheliyi yakalanmak için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:12 Kaynak: AA

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