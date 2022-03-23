İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı

23.03.2022 09:07
İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracata karıştıkları ile sürülen bazı şirketleri mercek altına aldı. Mali Polisin yapmış olduğu çalışmalarda; yurt içindeki ilgili makamlara sunulan ihracat belgelerinin yurtdışına gönderilen ihracat belgelerine oranla çok daha yüksek meblağlarda olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturmaya konu 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı saptandı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Hayali ihracat suçuna karışan 5 şirkette 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Giresun, Muğla, Artvin ve Kocaeli'de yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan ev ve işyerlerindeki aramalarda hayali ihracata konu olan bilgi ve belgeler ele geçirildi.

Yakalanan 11 sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

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İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu düzenlendi İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu düzenlendi 'HAYALİ İHRACAT' OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI 'HAYALİ İHRACAT' OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mali Suçlarla Mücadele, Küçükçekmece, İstanbul, İhracat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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