İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI

30.03.2022 08:07

İSTANBUL merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve muhimmat ele geçirildi.

İSTANBUL merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve muhimmat ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa illerinde silah alım satım ve kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlenen operayonda 'Örgütlü Silah İmalatı ve Ticareti' yaptığı değerlendirilen 76 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 2 illegal silah atölyesi, 38 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 58 adet şarjör,6 adet av tüfeği şarjörü,135 adet av tüfeği fişeği, 29 adet kurusıkı fişeği, 3 adet namlusu takılı tabanca çerçevesi, 90 adet namlu, 147 adet icra yayı, 6 adet tabanca, gövdesi, 22 adet kartuş ve çok sayıda muhtelif silah parçaları ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI
İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI
İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI
İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI
İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI
İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI
İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI - Son Dakika


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