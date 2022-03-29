İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 58 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 58 GÖZALTI

29.03.2022 12:11
İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 58 GÖZALTI

ÖRGÜTLÜ silah kaçakçılığına ilişkin soruşturmaya yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı.

ÖRGÜTLÜ silah kaçakçılığına ilişkin soruşturmaya yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "Örgütün faaliyeti çerçevesinde izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" ve "Münferit olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, nakletme ve satma" suçlarını işledikleri tespit edilen 76 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli Çanakkale (Biga), Rize (Pazar), Şanlıurfa (Haliliye), Antalya (Muratpaşa) ve Kastamonu (İnebolu) olmak üzere toplam 6 ilde 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 58 şüpheli yakalandı.


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Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 58 GÖZALTI - Son Dakika


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