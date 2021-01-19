İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika

İstanbul merkezli 6 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'un Beyoğlu, Şişli, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçeleriyle Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Mardin ve Mersin'de belirlenen adreslere, haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliyi yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleriyle, helikopterin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda drone ile keşif yapılırken, narkotik köpeğiyle adreslerde arama gerçekleştirildi.

Polis ekipleri bir evin kapısında uyuşturucu satışı için düzenek kurulduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.