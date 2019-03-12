Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 7 İlde "10 Numara Yağ" Operasyonu: 21 Gözaltı

İstanbul Merkezli 7 İlde "10 Numara Yağ" Operasyonu: 21 Gözaltı

34 dakika önce

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, 33 bin litre kaçak üretilen 10 numara yağ ele geçirildi.

İstanbul Merkezli 7 İlde
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, 33 bin litre kaçak üretilen 10 numara yağ ele geçirildi. Yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bazı akaryakıt istasyonlarında kayıt dışı olarak "10 numara yağ" üretildiği ihbarını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı.

Geçtiğimiz yıl başlatılan çalışma kapsamında, bir suç şebekesinin, atık yağları kimyasal maddelerle birleştirerek akaryakıta dönüştürdüğü ve bu akaryakıtı kaçak yollarla İstanbul başta olmak üzere 7 ilde piyasaya sürerek ülke ekonomisini zarara uğrattığını tespit eden kaçakçılık polisi, teknik ve fiziki takibin ardından 6 Mart'ta operasyonunun düğmesine bastı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Aksaray, Osmaniye, Kocaeli, Mersin ve Çorum'da pek çok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 33 bin litre kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 4'ü tutuklanırken, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 12 şüpheli hakkında ise haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest kalmasına karar verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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