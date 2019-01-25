İstanbul Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock programı kullandıkları tespit edilen 27 şüpheli için gözaltı kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock programı kullandıkları tespit edilen 27 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı olduklarına dair ifade bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda zanlıların evlerinde de aramalar yapıldığı belirtildi.
(Melike İnal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
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