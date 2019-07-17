İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:28 Kaynak: DHA
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul
merkezli 7 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Aydın
, Eskişehir
, Bartın
, Kırıkkale
, Burdur
ve Ankara
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 firari şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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