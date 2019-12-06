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İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

7 saat önce

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU, System.String[]

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankasına para yatırdığı ve Bylock kullandığı da belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.


Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:02 Kaynak: DHA
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