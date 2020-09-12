İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Adıyaman, Ankara, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Van'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi-abla" düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerden 26'sını yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tane 1 dolarlık banknot, peçeteye sarılı şekilde Türkçe olimpiyatları ibareli 1 liralık madeni para ve örgütsel motivasyon artırıcı notların yazılı olduğu dokümanlar ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 25 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.