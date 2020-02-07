İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 7 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 1 doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 komiser yardımcısının da olduğu toplam 20 şahsa yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.



Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL