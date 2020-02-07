İstanbul merkezli 7 ilde fetö operasyonu 18 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 7 ilde fetö operasyonu 18 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 7 ilde fetö operasyonu 18 gözaltı

6 saat önce

İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i yakalandı.

İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında doktor ve polislerin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul merkezli 7 ilde fetö operasyonu 18 gözaltı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:51 Kaynak: DHA
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