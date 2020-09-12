İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişiye gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 51 kişiye gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin örgüt üyeleri arasında kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün bölge yapılanmaları içinde sözde 'abi' ve 'abla' düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Halen devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. (Cüneyt Sevindik/İHA)

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