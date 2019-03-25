İstanbul Merkezli 7 İlde 'Sahte İçki' Operasyonu: 83 Gözaltı Kararı
40 dakika önce
Sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 83 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 83 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütü ile ilgili, İstanbul merkezli Ankara
, İzmir
, Edirne
, Bursa
, Tekirdağ
ve Kahramanmaraş
'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı bulunan 83 şüpheliye yönelik 106 farklı adrese eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kaçakçılık polisi, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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