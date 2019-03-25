Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 7 İlde 'Sahte İçki' Operasyonu: 83 Gözaltı Kararı

İstanbul Merkezli 7 İlde 'Sahte İçki' Operasyonu: 83 Gözaltı Kararı

40 dakika önce

Sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 83 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Merkezli 7 İlde 'Sahte İçki' Operasyonu: 83 Gözaltı Kararı, System.String[]
Sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 83 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütü ile ilgili, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı bulunan 83 şüpheliye yönelik 106 farklı adrese eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kaçakçılık polisi, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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