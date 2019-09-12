İstanbul merkezli 7 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezi 7 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bir şebekenin, oluşturduğu sahte çağrı merkezi üzerinden banka görevlisi gibi aradığı 25 kişinin kimlik, hesap ve şifre bilgilerini elde ederek banka hesaplarındaki 650 bin lirayı boşaltarak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Soruşturma kapsamında geçen hafta İstanbul, Antalya, Ankara, Çanakkale, Ordu, Kocaeli ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, sim kart ve not defteri ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 zanlıdan 22'si tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 25'i serbest bırakıldı.