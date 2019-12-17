İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü El Kaide operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü El Kaide operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü El Kaide operasyonu

7 saat önce

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 25 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü El Kaide operasyonu, System.String[]

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 25 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide'ye bağlı gruplardan olan Huraseddin Tugayları (Had Grubu) üyelerinin, örgütün merkez yönetiminden gelen talimatlar doğrultusundan faaliyette bulundukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Konya, Adana, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Adıyaman'da 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfek ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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