İstanbul merkezli 7 ildeki MLKP operasyonunda 17 tutuklama - Son Dakika

İstanbul merkezli 7 ildeki MLKP operasyonunda 17 tutuklama

Terör örgütü MLKP'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, tutuklandı.

Terör örgütü MLKP'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Eylül'de İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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