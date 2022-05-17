İstanbul merkezli 8 ilde "bağış" adı altında dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
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İstanbul merkezli 8 ilde "bağış" adı altında dolandırıcılık operasyonu

17.05.2022 08:31
İstanbul merkezli 8 ilde "bağış" adı altında dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 19 kişiden 18'i gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 19 kişiden 18'i gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanması sonucu dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, "Twitch" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak bağış toplayan çok takipçili fenomenlerle belli bir yüzde karşılığında anlaşan şüphelilerin, çalıntı kart bilgilerini kullanarak "bağış" adı altında para transferi yaptıkları belirlendi.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 zanlıdan 18'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, İstanbul, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 8 ilde 'bağış' adı altında dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 8 ilde "bağış" adı altında dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
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