İstanbul merkezli 8 ilde Bylock operasyonu : 73 gözaltı kararı - Son Dakika

İstanbul merkezli 8 ilde Bylock operasyonu : 73 gözaltı kararı
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 73 şüpheliden 28'i yakalanırken, 33'ünün yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 73 şüpheliden 28'i yakalanırken, 33'ünün yurtdışına kaçtıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında kadın polislerden sorumlu örgütün 'abla' olarak adlandırdığı Z.B. de yer alıyor
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli olarak 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ'nün gizli haberleşme programı olarak kullanılan Bylock'un kullanıcısı oldukları belirlenen 73 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olmak soruşturma kapsamında aranan 73 şüpheliden 33'ünün yurtdışına kaçan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı olan kadın polislerden sorumlu örgütün 'abla' olarak konumlandırdığı Z.B.'nin de bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:47 Kaynak: DHA
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