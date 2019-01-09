İstanbul Merkezli 8 İlde Dolandırıcılık Operasyonu
18 dakika önce
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 33 kişiden 25'i yakalandı.
İstanbul
merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 33 kişiden 25'i yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, aralarında jandarma, polis ve noter katiplerinin de bulunduğu şüphelilerin, çok sayıda kişiye sahte belge düzenleyip galerilerden günlük kiraladıkları lüks otomobilleri satarak, emlak şirketlerinden haftalık kiraladıkları daireleri de yıllık kiraya vererek haksız kazanç elde ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Balıkesir
, İzmir
, Şanlıurfa
, Kocaeli
, Burdur
, Mersin
ve Bolu
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 25'i yakalandı.
Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı, bu yöntemle yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:20 Kaynak: AA
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