İstanbul Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 57 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 57 Gözaltı

05.08.2022 16:14

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 75 kişilik bir bahis şebekesi çökertildi. Şebeke elebaşı olduğu iddia edilen Özkan G.'nin de aralarında bulunduğu 57 şüpheli gözaltına alındı. Milyon dolarlık araçlara el konuldu. Araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şebekenin bazı üyelerinin bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden kaydı olduğu ve banka hesaplarında bir milyar lira para trafiğinin tespit edildiği belirtildi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 75 kişilik bir bahis şebekesi çökertildi. Şebeke elebaşı olduğu iddia edilen Özkan G.'nin de aralarında bulunduğu 57 şüpheli gözaltına alındı. Milyon dolarlık araçlara el konuldu. Araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şebekenin bazı üyelerinin bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden kaydı olduğu ve banka hesaplarında bir milyar lira para trafiğinin tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yılın sonunda, aralık ayında, TOTOBO isimli yasa dışı bahis sitesinin İstanbul ayağını tespit etti. Yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Türkiye'de birçok yerde yasa dışı sanal bahis yapılanması oluşturulduğu anlaşıldı. Elebaşılığını Özkan G.'nin yaptığı iddia edilen çetenin 75 üyesi belirlendi. Bu bilgiler ışığında da bu sabah 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

13'ÜNÜN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN KAYITLARI VAR

Polisin tespit ettiği isimlerle ilgili inceleme yapılırken, önemli bilgilere de ulaşıldı. Emniyet, şebeke üyelerinden 13'ünün terör örgütleri PKK ve MLKP ile bağlantısı bulunduğunu belirledi. Bu şüphelilerle ilgili istihbarat birimlerinde de çok sayıda kayıt yer aldığı belirtildi. Bazı çete üyelerinin silahla yaralamadan kaydının bulunduğu, yakalanmamak için sürekli telefon numarası değişiklikleri yaptıkları tespit edildi.

1 MİLYAR LİRALIK BANKA HAREKETİ

Siber ekipleri çete üyelerini mercek altına alırken, şebekenin finans izi de araştırıldı. Sanal bahis çetesinin yıllık banka hesap hareketinin 1 milyar lirayı bulduğu tespit edildi. Paraların bir kısmının Kuzey Makedonya'ya aktarıldığı da çalışmalarla ortaya çıkarıldı.

8 İLDE 57 GÖZALTI

Yapılan araştırmalar ve elde edilen delillerin ardından operasyon için bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize, Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebeke elebaşı olduğu iddia edilen Özkan G.'nin de aralarında bulunduğu 57 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı olan şüphelilerden birinin cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu saptandı.

OPERASYONLARDA 7 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLİRKEN, 4 LÜKS ARACA EL KONDU

Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, yaklaşık 180 bin lira nakit para ve hesap kayıtlarının tutulduğu bir de ajanda ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kullandığı Rolls Royce ve Bentley marka araçların da aralarında bulunduğu 4 lüks otomobile el konuldu. Yaklaşık 100 lira nakit para ile çok sayıda dijital materyal de el konulanlar arasında yer aldı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma halen sürüyor.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 57 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 57 Gözaltı - Son Dakika
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