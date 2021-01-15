İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
15.01.2021 07:24
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
İSTANBUL - İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
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