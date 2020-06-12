İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı