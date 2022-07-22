İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı

22.07.2022 08:21

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42'si yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42'si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün 'mahrem' ve 'bölge yapılanması' içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanısıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunuyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul, ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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