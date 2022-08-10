'TOTOBO' ŞEBEKESİNE OPERASYONUN DETAYLARI - Son Dakika
Üye Girişi

'TOTOBO' ŞEBEKESİNE OPERASYONUN DETAYLARI

10.08.2022 11:08

İSTANBUL merkezli 8 ilde, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirtilen 'Totobo' isimli yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İSTANBUL merkezli 8 ilde, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirtilen 'Totobo' isimli yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 12'si tutuklandı. Örgüt üyelerinin, şebeke lideri Ö.G.'nin talimatıyla yakalanmamak için silahlarını gömdüğü, ihtiyaç durumunda çıkarmayı planladıkları kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile bağlantılı oldukları ve yasa dışı bahis oyunları ile 1 milyar lira kazandıkları tespit edilen 'Totobo' isimli şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul'un Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 75 şüpheliden 62'si yakalandı. Şebeke üyelerinin paravan şirketler üzerinden kurdukları yasa dışı bahis oyunlarından elde ettikleri para trafiğinin Kuzey Makedonya'ya kadar uzandığı ve izlerini kaybettirmek için yabancı uyruklu kişiler adına açılan hatları kullandıkları ortaya çıktı.

LÜKS OTOMOBİLLER DE SERGİLENDİ

Ö.G.'nin liderliğini yaptığı şebeke üyelerine, yakalanmamak için 'Silahlarınızı gömün' talimatı verdiği, bunun üzerine  şebeke üyelerinin kullandıkları ruhsatsız silahları toprağa gömdüğü, ihtiyaç durumunda da gömdükleri yerlerden çıkarmayı planladıkları kaydedildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 94 adet cep telefonu ve 88 adet sim kart, 52 adet banka kartı, 15 adet bilgisayar ve 2 adet bilgisayar kasası bulundu. Kamera, 2 adet tablet, kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı fişek, 12 adet tabanca ve 16 adet şarjör, 160 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 7 bin 677 Dolar, 2 bin 855 Euro, 145 bin 335 TL para, 15 adet hard disk, 38 adet flash bellek, 2 adet sahte kimlik ve 2 adet çek, 3 adet banka dekontu, 6 adet hazıfa kartı,  çelik yelek, 2 adet telsiz,  gaz bombası, dokümanlar, 3 gram Eroin ve 2 adet hap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler siber şube müdürlüğü önünde sergilendi. Sergilenenler arasından ele geçirilen lüks otomobiller de yer aldı. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 1 kişi serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'TOTOBO' ŞEBEKESİNE OPERASYONUN DETAYLARI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: 'TOTOBO' ŞEBEKESİNE OPERASYONUN DETAYLARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement