Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu

12.05.2022 12:44

Son dakika haber... İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu

İSTANBUL - İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden birinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde İstanbul Sivil Savunma Birlikleri sosyal medya sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olan şahıslara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 25 şüpheliyi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Şüphelilerden birinin terör örgütünün sosyal medya sorumlusu olduğu ortaya çıktı

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerden Y.K. isimli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde İstanbul Sivil Savunma Birlikleri sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ., M.Ö., Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda şahsı örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D. isimli şüphelinin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Ö.R.K. isimli şahsın eylem hazırlığı çerçevesinde el yapımı patlayıcı ve molotof malzemesi arayışı içerisinde olduğu, sosyal medya üzerinden araştırma yaptığı belirlendi.

25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma çerçevesinde örgütün dağ kadrosundan aldıkları talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi sıkıntıları olan ve suça karışmış genç yaştaki kişilerle irtibat kurdukları daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformlarında örgütsel eğitimler verilerek terör örgütüne sempati duyan kişilerden örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Jandarma ekiplerince, şüphelilerin adreslerindeki ev ve eklentilerindeki yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ankara merkezli 8 ilde 'Kaçak Gelinler' operasyonu: 18 gözaltı Son dakika haber | Ankara merkezli 8 ilde 'Kaçak Gelinler' operasyonu: 18 gözaltı Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU Son dakika haber! JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin açıkladı: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement