Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 55 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 55 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 55 kişi hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 55 kişi hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da tütün mamulü kaçakçısı 55 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Operasyonlar devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:15 Kaynak: İHA
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