Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon

6 saat önce

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon, System.String[]

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da tütün mamulü kaçakçısı 55 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlar devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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