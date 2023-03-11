İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE BANKALARI DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 23 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE BANKALARI DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 23 GÖZALTI

11.03.2023 10:22

İSTANBUL merkezli 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazları aracılığıyla usulsüz işlem yaparak bazı bankaları dolandıran bir şebeke olduğunu tespit etti. Ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli'de kaldığı adreslere eş operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 31 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 8 pos cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE BANKALARI DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 23 GÖZALTI - Son Dakika
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