Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u...
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u... - Son Dakika

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u...

6 saat önce

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u..., System.String[]

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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