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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u...
6 saat önce
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:40 Kaynak: AA
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.
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