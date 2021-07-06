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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı - Son Dakika

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı

06.07.2021 07:53
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu örgütün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen 2. dalga operasyonu İstanbul Organize suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştiriyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün hukuk yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Daha önce İstanbul Arnavutköy ve Ümraniye ilçelerinde bulunan FETÖ/PDY'ye ait 'Hakim-Savcılık sınavı' çalışma evlerinde 2013-2014 adli yargı sınavına hazırlanan aktif avukatlara yönelik 18 Mart'ta dalga operasyonu gerçekleştirilmişti. O tarihte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 11 örgüt avukatının ifadeleri doğrultusunda yeni deliller ve şüpheliler tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan avukatların ifadeleri doğrultusunda 2013 ve 2014 yıllarında yapılan adli-idari yargı sınavında gözaltına alınan şahıslarla birlikte aynı çalışma evlerinde kalarak, örgüt talimatları doğrultusunda sınava hazırlanan halihazırda deşifre olmamış aktif avukatlık yapan 15 yeni şüphelinin daha FETÖ/PDY'ye irtibatı tespit edildi.

Yeni belirlenen 15 FETÖ/PDY üyesi avukatın, örgütün mahrem yapılanmasınca kullanılan gizli iletişim modeli olan, mahrem imamlarca kullanıldığı tespit edilen operasyonel hatlar üzerinden iletişim kaydı ortaya çıktı. Zanlıların aynı zamanda her şüpheli şahıs için etkin pişmanlık hükümleri kapsamında hakim savcı çalışma evlerinde adli-idari yargı sınavına hazırlandığına yönelik verilen itirafçı beyanlarının olduğu anlaşıldı.

FETÖ/PDY'nin hukuk yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şüphelilerin, örgütün sözde mahrem imamlar ile yoğun şekilde irtibat kurdukları ve aynı zamanda mahrem imamlar ile örgütsel toplantılara katıldıkları öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgütün avukat yapılanmasına yönelik ikinci dalga operasyonunda çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu kaydedildi.

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve ifade işlemlerinin başladığı aktarıldı. - İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı - Son Dakika


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