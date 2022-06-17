İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

17.06.2022 10:24

İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet içindeki örgütlenmesine ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde olduğu şüphesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet içindeki örgütlenmesine ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde olduğu şüphesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY mensuplarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bu sabaha karşı İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı
İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltı İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltı
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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