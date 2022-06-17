Kararla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bu sabaha karşı İstanbul, Amasya , Samsun , Bursa , Kahramanmaraş , Kocaeli , Yozgat , Düzce ve Sakarya 'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın FETÖ/PDY mensuplarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

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