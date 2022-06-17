İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet içindeki örgütlenmesine ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde olduğu şüphesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY mensuplarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bu sabaha karşı İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika