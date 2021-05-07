İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

İSTANBUL merkezli 9 ilde Lüks otomobiller üzerinden büyük vergi vurgunu yapan firma ve kişilere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından, lüks otomobil kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu tespit edilen 24 lüks otomobil ele geçirildi. Otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi 'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 28 Nisan saat 22.00 sıralarında İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yurtdışından turistik kolaylıkla ülkemize getirilen lüks marka araçların, kişi ya da firmalar tarafından otomobillere ait, sahte fatura veya ÖTV ödeme belgesi düzenleyerek noterden onaylı hale getirip piyasaya sürüldüğü tespit edilen toplamda 24 adet piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan lüks otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon kapsamında; turistik kolaylıklar kapsamında veya kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmeden sahte belge düzenlenerek, noterlikler üzerinden tescil edilen ve ülkemizde halen kullanılmakta olan çok sayıda lüks marka otomobil tespit edildi. Polis ekipleri çalışmalar kapsamında, bahse konu lüks araçların tescil işlemlerinin sahte evraklar kullanılarak noterler üzerinden yaptırıldığı, bununla birlikte kayıtlarında haciz bulunan araçların sahte belgelerle yeni bir plaka üzerinden yeni bir araç gibi tescil edilerek sorunsuz bir şekilde kullanıldığı veya satışa çıkarıldığı belirlendi. Öte yandan, otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi. İstanbul Merkezli düzenlenen operasyonlar kapsamında piyasa değeri 40 milyon lira olduğu belirlenen 24 lüks marka otomobillerin kamuya zararı ise 27 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyonlarda ele geçirilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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