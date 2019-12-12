İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu

6 saat önce

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu, System.String[]

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri yüklü miktar sahte alkollü içkileri farklı şehirlerde piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

İstanbul, Adana, İzmir, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Şanlıurfa, Niğde ve Aksaray'da 147 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 107 kişiden 72'si yakalandı.

Aramalarda 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi. 35 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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