İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu
18.12.2020 10:15
Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi yurt genelinde sahte içki üretimi ve dağıtımına yönelik yeni bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında merdiven altı üretim yapıp satan kişilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
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