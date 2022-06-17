Yakalanan şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 zanlının ise yurt dışında olduğu bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

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