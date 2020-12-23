İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDEKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 20 ŞÜPHELİ TUTUTKLANDI - Son Dakika

İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDEKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 20 ŞÜPHELİ TUTUTKLANDI
23.12.2020 05:18
İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 20'si tutuklandı. 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle 9 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli toplam 9 ilde sahte içki üretimi yapan suç örgütüne yönelik 18 Aralık'ta Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 53 şüpheliden 20'si tutuklanırken 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle 9 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
- İstanbul
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