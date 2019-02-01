İstanbul Merkezli "Bahis ve Şans Oyunları" Operasyonu
48 dakika önce
İstanbul merkezli düzenlenen "bahis ve şans oyunları" operasyonu kapsamında Kilis'te 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
merkezli düzenlenen "bahis ve şans oyunları" operasyonu kapsamında Kilis
'te 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele
Şubesince yürütülen soruşturma kapsamında Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul'a sevk edildikleri öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, Futbol
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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